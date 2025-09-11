Валюты / O
O: Realty Income Corporation
59.99 USD 0.24 (0.40%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс O за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.79, а максимальная — 60.55.
Следите за динамикой Realty Income Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости O
Дневной диапазон
59.79 60.55
Годовой диапазон
50.71 64.88
- Предыдущее закрытие
- 60.23
- Open
- 60.13
- Bid
- 59.99
- Ask
- 60.29
- Low
- 59.79
- High
- 60.55
- Объем
- 9.030 K
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- 3.38%
- 6-месячное изменение
- 3.59%
- Годовое изменение
- -5.32%
