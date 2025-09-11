КотировкиРазделы
O: Realty Income Corporation

59.99 USD 0.24 (0.40%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс O за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.79, а максимальная — 60.55.

Следите за динамикой Realty Income Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
59.79 60.55
Годовой диапазон
50.71 64.88
Предыдущее закрытие
60.23
Open
60.13
Bid
59.99
Ask
60.29
Low
59.79
High
60.55
Объем
9.030 K
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
3.38%
6-месячное изменение
3.59%
Годовое изменение
-5.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.