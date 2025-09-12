Dövizler / O
O: Realty Income Corporation
59.16 USD 0.06 (0.10%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
O fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.95 ve Yüksek fiyatı olarak 59.69 aralığında işlem gördü.
Realty Income Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
58.95 59.69
Yıllık aralık
50.71 64.88
- Önceki kapanış
- 59.10
- Açılış
- 59.07
- Satış
- 59.16
- Alış
- 59.46
- Düşük
- 58.95
- Yüksek
- 59.69
- Hacim
- 7.105 K
- Günlük değişim
- 0.10%
- Aylık değişim
- 1.95%
- 6 aylık değişim
- 2.16%
- Yıllık değişim
- -6.63%
21 Eylül, Pazar