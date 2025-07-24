КотировкиРазделы
NTRS: Northern Trust Corporation

129.25 USD 1.01 (0.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NTRS за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 128.12, а максимальная — 130.39.

Следите за динамикой Northern Trust Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости NTRS

Дневной диапазон
128.12 130.39
Годовой диапазон
81.62 133.00
Предыдущее закрытие
130.26
Open
130.39
Bid
129.25
Ask
129.55
Low
128.12
High
130.39
Объем
1.450 K
Дневное изменение
-0.78%
Месячное изменение
-0.35%
6-месячное изменение
31.51%
Годовое изменение
43.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.