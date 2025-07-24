Валюты / NTRS
NTRS: Northern Trust Corporation
129.25 USD 1.01 (0.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NTRS за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 128.12, а максимальная — 130.39.
Следите за динамикой Northern Trust Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
128.12 130.39
Годовой диапазон
81.62 133.00
- Предыдущее закрытие
- 130.26
- Open
- 130.39
- Bid
- 129.25
- Ask
- 129.55
- Low
- 128.12
- High
- 130.39
- Объем
- 1.450 K
- Дневное изменение
- -0.78%
- Месячное изменение
- -0.35%
- 6-месячное изменение
- 31.51%
- Годовое изменение
- 43.74%
