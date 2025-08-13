Währungen / NTRS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NTRS: Northern Trust Corporation
132.22 USD 2.76 (2.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NTRS hat sich für heute um 2.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 129.21 bis zu einem Hoch von 132.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Northern Trust Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTRS News
- Northern Trust Asset Management ernennt Bahuguna zur globalen Co-CIO
- Northern Trust Asset Management appoints Bahuguna as global co-CIO
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Northern Trust begleitet Fonds-Debüt von Brandes in Australien
- Northern Trust expands relationship with Brandes for Australian fund
- MTB vs. NTRS: Which Stock Is the Better Value Option?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Northern Trust Corporation (NTRS) is a Great Choice
- Zacks Industry Outlook Highlights Bank of New York Mellon, Truist Financial and Northern Trust
- 3 Major Regional Banks to Watch as Industry Prospects Remain Robust
- Institutionelle Investoren bauen Positionen bei Rezolve Ai aus – Anteil übersteigt 10 %
- Northern Trust (NTRS) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Why Northern Trust Corporation (NTRS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Northern Trust Corporation (NTRS) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Northern Trust auf Barclays-Konferenz: Strategischer Fokus auf Wachstum und Effizienz/n
- Northern Trust at Barclays Conference: Strategic Focus on Growth and Efficiency
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Here's Why Northern Trust Corporation (NTRS) is a Strong Growth Stock
- Bet on These 5 Low-Leverage Stocks Amid Higher Treasury Yields
- Northern Trust names Michael Hunstad as asset management president
- New Mexico educational retirement board selects Northern Trust
- Popular Hikes Dividend: Sustainable Strategy or Short-Term Boost?
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Northern Trust (NTRS)
- Why Northern Trust Corporation (NTRS) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
Tagesspanne
129.21 132.66
Jahresspanne
81.62 133.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 129.46
- Eröffnung
- 129.85
- Bid
- 132.22
- Ask
- 132.52
- Tief
- 129.21
- Hoch
- 132.66
- Volumen
- 2.795 K
- Tagesänderung
- 2.13%
- Monatsänderung
- 1.94%
- 6-Monatsänderung
- 34.53%
- Jahresänderung
- 47.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K