KurseKategorien
Währungen / NTRS
Zurück zum Aktien

NTRS: Northern Trust Corporation

132.22 USD 2.76 (2.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NTRS hat sich für heute um 2.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 129.21 bis zu einem Hoch von 132.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Northern Trust Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NTRS News

Tagesspanne
129.21 132.66
Jahresspanne
81.62 133.00
Vorheriger Schlusskurs
129.46
Eröffnung
129.85
Bid
132.22
Ask
132.52
Tief
129.21
Hoch
132.66
Volumen
2.795 K
Tagesänderung
2.13%
Monatsänderung
1.94%
6-Monatsänderung
34.53%
Jahresänderung
47.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K