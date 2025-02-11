Валюты / NTB
NTB: Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Sh
44.42 USD 0.75 (1.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NTB за сегодня изменился на -1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.00, а максимальная — 45.01.
Следите за динамикой Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Sh. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NTB
Дневной диапазон
44.00 45.01
Годовой диапазон
34.77 46.89
- Предыдущее закрытие
- 45.17
- Open
- 45.01
- Bid
- 44.42
- Ask
- 44.72
- Low
- 44.00
- High
- 45.01
- Объем
- 483
- Дневное изменение
- -1.66%
- Месячное изменение
- 2.80%
- 6-месячное изменение
- 14.69%
- Годовое изменение
- 21.13%
