NTB: Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Sh

44.42 USD 0.75 (1.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NTB за сегодня изменился на -1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.00, а максимальная — 45.01.

Следите за динамикой Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Sh. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
44.00 45.01
Годовой диапазон
34.77 46.89
Предыдущее закрытие
45.17
Open
45.01
Bid
44.42
Ask
44.72
Low
44.00
High
45.01
Объем
483
Дневное изменение
-1.66%
Месячное изменение
2.80%
6-месячное изменение
14.69%
Годовое изменение
21.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.