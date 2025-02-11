货币 / NTB
NTB: Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Sh
44.90 USD 0.48 (1.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NTB汇率已更改1.08%。当日，交易品种以低点44.57和高点45.16进行交易。
关注Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Sh动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTB新闻
- Bank of N.T. Butterfield & Son Battles Slow Growth With Greater Buybacks (NYSE:NTB)
- Bank of NT Butterfield & Son (NTB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bank of N.T. Butterfield Son earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- UBS (UBS) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Bank of NT Butterfield & Son (NTB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Bank of NT Butterfield stock hits 52-week high at 46.8 USD
- Bank of NT Butterfield stock hits 52-week high at 45.2 USD
- Bank of NT Butterfield stock hits 52-week high at 44.07 USD
- NTB stock hits 52-week high at $43.1 amid robust annual growth
- Moon Capital Management Q1 2025 Client Letter
- The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
44.57 45.16
年范围
34.77 46.89
- 前一天收盘价
- 44.42
- 开盘价
- 44.94
- 卖价
- 44.90
- 买价
- 45.20
- 最低价
- 44.57
- 最高价
- 45.16
- 交易量
- 86
- 日变化
- 1.08%
- 月变化
- 3.91%
- 6个月变化
- 15.93%
- 年变化
- 22.44%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值