NTB: Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Sh

44.83 USD 0.84 (1.84%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NTB ha avuto una variazione del -1.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.73 e ad un massimo di 45.47.

Segui le dinamiche di Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Sh. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
44.73 45.47
Intervallo Annuale
34.77 46.89
Chiusura Precedente
45.67
Apertura
45.47
Bid
44.83
Ask
45.13
Minimo
44.73
Massimo
45.47
Volume
246
Variazione giornaliera
-1.84%
Variazione Mensile
3.75%
Variazione Semestrale
15.75%
Variazione Annuale
22.25%
20 settembre, sabato