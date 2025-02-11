Valute / NTB
NTB: Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Sh
44.83 USD 0.84 (1.84%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NTB ha avuto una variazione del -1.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.73 e ad un massimo di 45.47.
Segui le dinamiche di Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Sh. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NTB News
- Bank of N.T. Butterfield & Son Battles Slow Growth With Greater Buybacks (NYSE:NTB)
- Bank of NT Butterfield & Son (NTB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bank of N.T. Butterfield Son earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- UBS (UBS) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Bank of NT Butterfield & Son (NTB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Bank of NT Butterfield stock hits 52-week high at 46.8 USD
- Bank of NT Butterfield stock hits 52-week high at 45.2 USD
- Bank of NT Butterfield stock hits 52-week high at 44.07 USD
- NTB stock hits 52-week high at $43.1 amid robust annual growth
- Moon Capital Management Q1 2025 Client Letter
- The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
44.73 45.47
Intervallo Annuale
34.77 46.89
- Chiusura Precedente
- 45.67
- Apertura
- 45.47
- Bid
- 44.83
- Ask
- 45.13
- Minimo
- 44.73
- Massimo
- 45.47
- Volume
- 246
- Variazione giornaliera
- -1.84%
- Variazione Mensile
- 3.75%
- Variazione Semestrale
- 15.75%
- Variazione Annuale
- 22.25%
20 settembre, sabato