NTB: Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Sh

45.67 USD 0.83 (1.85%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NTB hat sich für heute um 1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.81 bis zu einem Hoch von 45.77 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Sh-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
44.81 45.77
Jahresspanne
34.77 46.89
Vorheriger Schlusskurs
44.84
Eröffnung
44.93
Bid
45.67
Ask
45.97
Tief
44.81
Hoch
45.77
Volumen
376
Tagesänderung
1.85%
Monatsänderung
5.69%
6-Monatsänderung
17.92%
Jahresänderung
24.54%
