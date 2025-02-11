Währungen / NTB
NTB: Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Sh
45.67 USD 0.83 (1.85%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NTB hat sich für heute um 1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.81 bis zu einem Hoch von 45.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Sh-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NTB News
Tagesspanne
44.81 45.77
Jahresspanne
34.77 46.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.84
- Eröffnung
- 44.93
- Bid
- 45.67
- Ask
- 45.97
- Tief
- 44.81
- Hoch
- 45.77
- Volumen
- 376
- Tagesänderung
- 1.85%
- Monatsänderung
- 5.69%
- 6-Monatsänderung
- 17.92%
- Jahresänderung
- 24.54%
