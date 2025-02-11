Devises / NTB
NTB: Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Sh
44.83 USD 0.84 (1.84%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NTB a changé de -1.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.73 et à un maximum de 45.47.
Suivez la dynamique Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Sh. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NTB Nouvelles
Range quotidien
44.73 45.47
Range Annuel
34.77 46.89
- Clôture Précédente
- 45.67
- Ouverture
- 45.47
- Bid
- 44.83
- Ask
- 45.13
- Plus Bas
- 44.73
- Plus Haut
- 45.47
- Volume
- 246
- Changement quotidien
- -1.84%
- Changement Mensuel
- 3.75%
- Changement à 6 Mois
- 15.75%
- Changement Annuel
- 22.25%
20 septembre, samedi