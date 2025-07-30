КотировкиРазделы
NFG: National Fuel Gas Company

86.83 USD 0.82 (0.94%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NFG за сегодня изменился на -0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.52, а максимальная — 87.84.

Следите за динамикой National Fuel Gas Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
86.52 87.84
Годовой диапазон
58.83 89.82
Предыдущее закрытие
87.65
Open
87.45
Bid
86.83
Ask
87.13
Low
86.52
High
87.84
Объем
934
Дневное изменение
-0.94%
Месячное изменение
0.44%
6-месячное изменение
9.84%
Годовое изменение
43.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.