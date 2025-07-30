Валюты / NFG
NFG: National Fuel Gas Company
86.83 USD 0.82 (0.94%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NFG за сегодня изменился на -0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.52, а максимальная — 87.84.
Следите за динамикой National Fuel Gas Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
86.52 87.84
Годовой диапазон
58.83 89.82
- Предыдущее закрытие
- 87.65
- Open
- 87.45
- Bid
- 86.83
- Ask
- 87.13
- Low
- 86.52
- High
- 87.84
- Объем
- 934
- Дневное изменение
- -0.94%
- Месячное изменение
- 0.44%
- 6-месячное изменение
- 9.84%
- Годовое изменение
- 43.90%
