MPX: Marine Products Corporation
9.28 USD 0.19 (2.01%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MPX за сегодня изменился на -2.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.12, а максимальная — 9.53.
Следите за динамикой Marine Products Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MPX
Дневной диапазон
9.12 9.53
Годовой диапазон
7.49 10.32
- Предыдущее закрытие
- 9.47
- Open
- 9.27
- Bid
- 9.28
- Ask
- 9.58
- Low
- 9.12
- High
- 9.53
- Объем
- 111
- Дневное изменение
- -2.01%
- Месячное изменение
- 8.03%
- 6-месячное изменение
- 11.54%
- Годовое изменение
- -3.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.