Dövizler / MPX
MPX: Marine Products Corporation
9.12 USD 0.26 (2.77%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MPX fiyatı bugün -2.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.07 ve Yüksek fiyatı olarak 9.34 aralığında işlem gördü.
Marine Products Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MPX haberleri
- Marine Products Q2 Sales Down 3 Percent
- Marine Products Corporation (MPX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gary Kolstad appointed to Marine Products Corporation board
- Marine Products Corporation: Riding Out The Pain Offers Upside (NYSE:MPX)
- MasterCraft Stock: Weak Comps Turn Earnings Growth Outlook Positive (NASDAQ:MCFT)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of May 5, 2025 - TipRanks.com
- Marine Products Stock: Attractive If You Can Handle The Bumpy Cruise (NYSE:MPX)
- Marine Products: Navigating Economic Headwinds, Uncertain Waters (NYSE:MPX)
Günlük aralık
9.07 9.34
Yıllık aralık
7.49 10.32
- Önceki kapanış
- 9.38
- Açılış
- 9.34
- Satış
- 9.12
- Alış
- 9.42
- Düşük
- 9.07
- Yüksek
- 9.34
- Hacim
- 7
- Günlük değişim
- -2.77%
- Aylık değişim
- 6.17%
- 6 aylık değişim
- 9.62%
- Yıllık değişim
- -5.00%
21 Eylül, Pazar