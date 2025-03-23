クォートセクション
通貨 / MPX
MPX: Marine Products Corporation

9.38 USD 0.07 (0.75%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MPXの今日の為替レートは、0.75%変化しました。日中、通貨は1あたり9.20の安値と9.42の高値で取引されました。

Marine Products Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
9.20 9.42
1年のレンジ
7.49 10.32
以前の終値
9.31
始値
9.29
買値
9.38
買値
9.68
安値
9.20
高値
9.42
出来高
19
1日の変化
0.75%
1ヶ月の変化
9.20%
6ヶ月の変化
12.74%
1年の変化
-2.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K