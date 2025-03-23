通貨 / MPX
MPX: Marine Products Corporation
9.38 USD 0.07 (0.75%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MPXの今日の為替レートは、0.75%変化しました。日中、通貨は1あたり9.20の安値と9.42の高値で取引されました。
Marine Products Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MPX News
- Marine Products Q2 Sales Down 3 Percent
- Marine Products Corporation (MPX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gary Kolstad appointed to Marine Products Corporation board
- Marine Products Corporation: Riding Out The Pain Offers Upside (NYSE:MPX)
- MasterCraft Stock: Weak Comps Turn Earnings Growth Outlook Positive (NASDAQ:MCFT)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of May 5, 2025 - TipRanks.com
- Marine Products Stock: Attractive If You Can Handle The Bumpy Cruise (NYSE:MPX)
- Marine Products: Navigating Economic Headwinds, Uncertain Waters (NYSE:MPX)
1日のレンジ
9.20 9.42
1年のレンジ
7.49 10.32
- 以前の終値
- 9.31
- 始値
- 9.29
- 買値
- 9.38
- 買値
- 9.68
- 安値
- 9.20
- 高値
- 9.42
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- 0.75%
- 1ヶ月の変化
- 9.20%
- 6ヶ月の変化
- 12.74%
- 1年の変化
- -2.29%
