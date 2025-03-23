Valute / MPX
MPX: Marine Products Corporation
9.12 USD 0.26 (2.77%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MPX ha avuto una variazione del -2.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.07 e ad un massimo di 9.34.
Segui le dinamiche di Marine Products Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MPX News
- Marine Products Q2 Sales Down 3 Percent
- Marine Products Corporation (MPX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gary Kolstad appointed to Marine Products Corporation board
- Marine Products Corporation: Riding Out The Pain Offers Upside (NYSE:MPX)
- MasterCraft Stock: Weak Comps Turn Earnings Growth Outlook Positive (NASDAQ:MCFT)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of May 5, 2025 - TipRanks.com
- Marine Products Stock: Attractive If You Can Handle The Bumpy Cruise (NYSE:MPX)
- Marine Products: Navigating Economic Headwinds, Uncertain Waters (NYSE:MPX)
Intervallo Giornaliero
9.07 9.34
Intervallo Annuale
7.49 10.32
- Chiusura Precedente
- 9.38
- Apertura
- 9.34
- Bid
- 9.12
- Ask
- 9.42
- Minimo
- 9.07
- Massimo
- 9.34
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -2.77%
- Variazione Mensile
- 6.17%
- Variazione Semestrale
- 9.62%
- Variazione Annuale
- -5.00%
21 settembre, domenica