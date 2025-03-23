货币 / MPX
MPX: Marine Products Corporation
9.25 USD 0.03 (0.32%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MPX汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点8.97和高点9.63进行交易。
关注Marine Products Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MPX新闻
- Marine Products Q2 Sales Down 3 Percent
- Marine Products Corporation (MPX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gary Kolstad appointed to Marine Products Corporation board
- Marine Products Corporation: Riding Out The Pain Offers Upside (NYSE:MPX)
- MasterCraft Stock: Weak Comps Turn Earnings Growth Outlook Positive (NASDAQ:MCFT)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of May 5, 2025 - TipRanks.com
- Marine Products Stock: Attractive If You Can Handle The Bumpy Cruise (NYSE:MPX)
- Marine Products: Navigating Economic Headwinds, Uncertain Waters (NYSE:MPX)
日范围
8.97 9.63
年范围
7.49 10.32
- 前一天收盘价
- 9.28
- 开盘价
- 8.99
- 卖价
- 9.25
- 买价
- 9.55
- 最低价
- 8.97
- 最高价
- 9.63
- 交易量
- 19
- 日变化
- -0.32%
- 月变化
- 7.68%
- 6个月变化
- 11.18%
- 年变化
- -3.65%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值