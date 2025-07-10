Валюты / MGY
MGY: Magnolia Oil & Gas Corporation Class A
24.61 USD 0.94 (3.97%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MGY за сегодня изменился на 3.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.85, а максимальная — 24.64.
Следите за динамикой Magnolia Oil & Gas Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.85 24.64
Годовой диапазон
19.09 29.02
- Предыдущее закрытие
- 23.67
- Open
- 23.90
- Bid
- 24.61
- Ask
- 24.91
- Low
- 23.85
- High
- 24.64
- Объем
- 3.101 K
- Дневное изменение
- 3.97%
- Месячное изменение
- -0.24%
- 6-месячное изменение
- -2.53%
- Годовое изменение
- 2.46%
