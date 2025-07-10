КотировкиРазделы
Валюты / MGY
Назад в Рынок акций США

MGY: Magnolia Oil & Gas Corporation Class A

24.61 USD 0.94 (3.97%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MGY за сегодня изменился на 3.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.85, а максимальная — 24.64.

Следите за динамикой Magnolia Oil & Gas Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MGY

Дневной диапазон
23.85 24.64
Годовой диапазон
19.09 29.02
Предыдущее закрытие
23.67
Open
23.90
Bid
24.61
Ask
24.91
Low
23.85
High
24.64
Объем
3.101 K
Дневное изменение
3.97%
Месячное изменение
-0.24%
6-месячное изменение
-2.53%
Годовое изменение
2.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.