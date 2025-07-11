Währungen / MGY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MGY: Magnolia Oil & Gas Corporation Class A
24.62 USD 0.07 (0.28%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MGY hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.32 bis zu einem Hoch von 24.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Magnolia Oil & Gas Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGY News
- Geopark (GPRK) Soars 5.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Viper Energy (VNOM) Up 5.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Why Is Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) Up 4.2% Since Last Earnings Report?
- William Blair initiates coverage on Magnolia Oil & Gas stock with Outperform rating
- Magnolia Oil & Gas upgraded to ’BB-’ by S&P on strong credit measures
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Magnolia Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates on Strong Production
- Magnolia Oil & Gas Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MGY)
- Magnolia Oil & Gas: Record Volumes Production Guidance Development Area (NYSE:MGY)
- Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Magnolia Oil Q2 2025 slides: record production offset by commodity price pressure
- Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Magnolia Oil & Gas declares quarterly dividend of $0.15 per share
- Entergy adds R. Lewis Ropp to board, expands to 11 directors
- Northern Oil and Gas (NOG) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Magnolia Oil to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Will Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Factors You Need to Know Ahead of NOV's Q2 Earnings Release
- EQT Corporation (EQT) Tops Q2 Earnings Estimates
- Ovintiv to Report Q2 Earnings: What's in the Offing for the Stock?
- What's in Store for Oceaneering International Stock in Q2 Earnings?
- Mizuho maintains Neutral rating on Magnolia Oil & Gas stock at $26
Tagesspanne
24.32 24.78
Jahresspanne
19.09 29.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.69
- Eröffnung
- 24.75
- Bid
- 24.62
- Ask
- 24.92
- Tief
- 24.32
- Hoch
- 24.78
- Volumen
- 2.215 K
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- -0.20%
- 6-Monatsänderung
- -2.50%
- Jahresänderung
- 2.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K