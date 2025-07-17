Валюты / MANH
MANH: Manhattan Associates Inc
214.27 USD 2.81 (1.33%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MANH за сегодня изменился на 1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 210.18, а максимальная — 214.66.
Следите за динамикой Manhattan Associates Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
210.18 214.66
Годовой диапазон
140.81 312.60
- Предыдущее закрытие
- 211.46
- Open
- 210.57
- Bid
- 214.27
- Ask
- 214.57
- Low
- 210.18
- High
- 214.66
- Объем
- 1.111 K
- Дневное изменение
- 1.33%
- Месячное изменение
- 1.36%
- 6-месячное изменение
- 23.86%
- Годовое изменение
- -24.12%
