MANH: Manhattan Associates Inc
217.86 USD 2.91 (1.35%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MANH hat sich für heute um 1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 216.46 bis zu einem Hoch von 219.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Manhattan Associates Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
216.46 219.99
Jahresspanne
140.81 312.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 214.95
- Eröffnung
- 217.18
- Bid
- 217.86
- Ask
- 218.16
- Tief
- 216.46
- Hoch
- 219.99
- Volumen
- 695
- Tagesänderung
- 1.35%
- Monatsänderung
- 3.06%
- 6-Monatsänderung
- 25.93%
- Jahresänderung
- -22.85%
