MANH: Manhattan Associates Inc

217.86 USD 2.91 (1.35%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MANH hat sich für heute um 1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 216.46 bis zu einem Hoch von 219.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Manhattan Associates Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MANH News

Tagesspanne
216.46 219.99
Jahresspanne
140.81 312.60
Vorheriger Schlusskurs
214.95
Eröffnung
217.18
Bid
217.86
Ask
218.16
Tief
216.46
Hoch
219.99
Volumen
695
Tagesänderung
1.35%
Monatsänderung
3.06%
6-Monatsänderung
25.93%
Jahresänderung
-22.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K