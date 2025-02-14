Валюты / LVO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LVO: LiveOne Inc
0.53 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LVO за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.52, а максимальная — 0.55.
Следите за динамикой LiveOne Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LVO
- LiveOne surpasses $5M in bitcoin holdings, targets $500M treasury strategy
- LiveOne stock price target lowered to $1.20 by Freedom Broker
- LiveOne earnings matched, revenue topped estimates
- Andy Vick joins LiveOne’s Web3/Crypto Advisory Board
- Dolby Q3 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Increase Y/Y
- LiveOne raises $8.9 million, plans bitcoin treasury strategy
- LiveOne prices $8.9 million offering to fund bitcoin treasury strategy
- LiveOne converts preferred stock to common shares and issues warrants in private placement
- LiveOne stock price target lowered to $1.40 by Freedom Broker
- LiveOne, Inc. (LVO) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: LiveOne Q4 2025 reveals financial challenges
- LiveOne, Synervoz Partner For Next-Gen Voice Experiences - LiveOne (NASDAQ:LVO)
- LiveOne partners with Synervoz to develop voice AI audio solutions
- LiveOne earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- LiveOne Q4 Sales Drop 38% As Slacker Radio Revenue Falls - LiveOne (NASDAQ:LVO)
- LiveOne (Nasdaq: LVO) to Stream BKFC Ice Wars’ Battle of the Border USA vs. Canada Fight Night in Over 200 Countries
- LiveOne appoints Steve McClurg as Chief Advisor
- LiveOne (NASDAQ: LVO) to Announce Fiscal Year 2025 Financial Results and Host Investor Webcast on Wednesday, June 18, 2025
- LiveOne’s (Nasdaq LVO) Splitmind Subsidiary Contributes to 15 BET and AMA Nominations for SZA and GloRilla
- LiveOne, Inc. (LVO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.52 0.55
Годовой диапазон
0.43 1.60
- Предыдущее закрытие
- 0.53
- Open
- 0.54
- Bid
- 0.53
- Ask
- 0.83
- Low
- 0.52
- High
- 0.55
- Объем
- 444
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -5.36%
- 6-месячное изменение
- -24.29%
- Годовое изменение
- -46.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.