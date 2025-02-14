QuotazioniSezioni
LVO: LiveOne Inc

0.51 USD 0.01 (1.92%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LVO ha avuto una variazione del -1.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.50 e ad un massimo di 0.52.

Segui le dinamiche di LiveOne Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.50 0.52
Intervallo Annuale
0.43 1.60
Chiusura Precedente
0.52
Apertura
0.52
Bid
0.51
Ask
0.81
Minimo
0.50
Massimo
0.52
Volume
340
Variazione giornaliera
-1.92%
Variazione Mensile
-8.93%
Variazione Semestrale
-27.14%
Variazione Annuale
-48.48%
