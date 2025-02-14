Devises / LVO
LVO: LiveOne Inc
0.51 USD 0.01 (1.92%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LVO a changé de -1.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.50 et à un maximum de 0.52.
Suivez la dynamique LiveOne Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LVO Nouvelles
- LiveOne surpasses $5M in bitcoin holdings, targets $500M treasury strategy
- LiveOne dépasse 5M$ en avoirs Bitcoin, vise une stratégie de trésorerie de 500M$
- LiveOne stock price target lowered to $1.20 by Freedom Broker
- LiveOne earnings matched, revenue topped estimates
- Andy Vick joins LiveOne’s Web3/Crypto Advisory Board
- Dolby Q3 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Increase Y/Y
- LiveOne raises $8.9 million, plans bitcoin treasury strategy
- LiveOne prices $8.9 million offering to fund bitcoin treasury strategy
- LiveOne converts preferred stock to common shares and issues warrants in private placement
- LiveOne stock price target lowered to $1.40 by Freedom Broker
- LiveOne, Inc. (LVO) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: LiveOne Q4 2025 reveals financial challenges
- LiveOne, Synervoz Partner For Next-Gen Voice Experiences - LiveOne (NASDAQ:LVO)
- LiveOne partners with Synervoz to develop voice AI audio solutions
- LiveOne earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- LiveOne Q4 Sales Drop 38% As Slacker Radio Revenue Falls - LiveOne (NASDAQ:LVO)
- LiveOne (Nasdaq: LVO) to Stream BKFC Ice Wars’ Battle of the Border USA vs. Canada Fight Night in Over 200 Countries
- LiveOne appoints Steve McClurg as Chief Advisor
- LiveOne (NASDAQ: LVO) to Announce Fiscal Year 2025 Financial Results and Host Investor Webcast on Wednesday, June 18, 2025
- LiveOne’s (Nasdaq LVO) Splitmind Subsidiary Contributes to 15 BET and AMA Nominations for SZA and GloRilla
- LiveOne, Inc. (LVO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
0.50 0.52
Range Annuel
0.43 1.60
- Clôture Précédente
- 0.52
- Ouverture
- 0.52
- Bid
- 0.51
- Ask
- 0.81
- Plus Bas
- 0.50
- Plus Haut
- 0.52
- Volume
- 340
- Changement quotidien
- -1.92%
- Changement Mensuel
- -8.93%
- Changement à 6 Mois
- -27.14%
- Changement Annuel
- -48.48%
20 septembre, samedi