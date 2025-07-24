Валюты / LH
LH: Laboratory Corporation of America Holdings
274.17 USD 1.23 (0.45%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LH за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 273.87, а максимальная — 277.00.
Следите за динамикой Laboratory Corporation of America Holdings. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LH
Дневной диапазон
273.87 277.00
Годовой диапазон
209.38 283.47
- Предыдущее закрытие
- 275.40
- Open
- 275.29
- Bid
- 274.17
- Ask
- 274.47
- Low
- 273.87
- High
- 277.00
- Объем
- 525
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- -0.82%
- 6-месячное изменение
- 18.74%
- Годовое изменение
- 23.16%
