Валюты / LGVN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LGVN: Longeveron Inc
0.75 USD 0.01 (1.32%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LGVN за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.74, а максимальная — 0.77.
Следите за динамикой Longeveron Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LGVN
- Longeveron names Than Powell as interim CEO in leadership shuffle
- Legence files for proposed Nasdaq IPO
- Longeveron Inc. (LGVN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Longeveron sees stock surge after Q2 2025 earnings
- Longeveron closes $5 million public offering of common stock
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Longeveron licenses stem cell patent for heart disease treatment
- Longeveron receives FDA approval for pediatric heart therapy IND
- Longeveron stock soars after FDA approves IND for heart failure treatment
- Longeveron appoints Than Powell as chief business officer
- Longeveron completes enrollment in HLHS pediatric heart trial
- Longeveron ® to Participate in the H.C. Wainwright 6th Annual Neuro Perspectives Hybrid Conference
- Longeveron ® to Attend BIO International Convention 2025
- Longeveron Inc. (LGVN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.74 0.77
Годовой диапазон
0.69 2.32
- Предыдущее закрытие
- 0.76
- Open
- 0.76
- Bid
- 0.75
- Ask
- 1.05
- Low
- 0.74
- High
- 0.77
- Объем
- 228
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- -7.41%
- 6-месячное изменение
- -52.53%
- Годовое изменение
- -61.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.