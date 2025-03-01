통화 / LGVN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LGVN: Longeveron Inc
0.79 USD 0.02 (2.60%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LGVN 환율이 오늘 2.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.75이고 고가는 0.81이었습니다.
Longeveron Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LGVN News
- Longeveron names Than Powell as interim CEO in leadership shuffle
- Legence files for proposed Nasdaq IPO
- Longeveron Inc. (LGVN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Longeveron sees stock surge after Q2 2025 earnings
- Longeveron closes $5 million public offering of common stock
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Longeveron licenses stem cell patent for heart disease treatment
- Longeveron receives FDA approval for pediatric heart therapy IND
- Longeveron stock soars after FDA approves IND for heart failure treatment
- Longeveron appoints Than Powell as chief business officer
- Longeveron completes enrollment in HLHS pediatric heart trial
- Longeveron ® to Participate in the H.C. Wainwright 6th Annual Neuro Perspectives Hybrid Conference
- Longeveron ® to Attend BIO International Convention 2025
- Longeveron Inc. (LGVN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
0.75 0.81
년간 변동
0.69 2.32
- 이전 종가
- 0.77
- 시가
- 0.76
- Bid
- 0.79
- Ask
- 1.09
- 저가
- 0.75
- 고가
- 0.81
- 볼륨
- 199
- 일일 변동
- 2.60%
- 월 변동
- -2.47%
- 6개월 변동
- -50.00%
- 년간 변동율
- -59.28%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K