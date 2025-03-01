Dövizler / LGVN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LGVN: Longeveron Inc
0.79 USD 0.02 (2.60%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LGVN fiyatı bugün 2.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.75 ve Yüksek fiyatı olarak 0.81 aralığında işlem gördü.
Longeveron Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LGVN haberleri
- Longeveron names Than Powell as interim CEO in leadership shuffle
- Legence files for proposed Nasdaq IPO
- Longeveron Inc. (LGVN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Longeveron sees stock surge after Q2 2025 earnings
- Longeveron closes $5 million public offering of common stock
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Longeveron licenses stem cell patent for heart disease treatment
- Longeveron receives FDA approval for pediatric heart therapy IND
- Longeveron stock soars after FDA approves IND for heart failure treatment
- Longeveron appoints Than Powell as chief business officer
- Longeveron completes enrollment in HLHS pediatric heart trial
- Longeveron ® to Participate in the H.C. Wainwright 6th Annual Neuro Perspectives Hybrid Conference
- Longeveron ® to Attend BIO International Convention 2025
- Longeveron Inc. (LGVN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
0.75 0.81
Yıllık aralık
0.69 2.32
- Önceki kapanış
- 0.77
- Açılış
- 0.76
- Satış
- 0.79
- Alış
- 1.09
- Düşük
- 0.75
- Yüksek
- 0.81
- Hacim
- 199
- Günlük değişim
- 2.60%
- Aylık değişim
- -2.47%
- 6 aylık değişim
- -50.00%
- Yıllık değişim
- -59.28%
21 Eylül, Pazar