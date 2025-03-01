Währungen / LGVN
LGVN: Longeveron Inc
0.77 USD 0.02 (2.67%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LGVN hat sich für heute um 2.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.74 bis zu einem Hoch von 0.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Longeveron Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.74 0.78
Jahresspanne
0.69 2.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.75
- Eröffnung
- 0.74
- Bid
- 0.77
- Ask
- 1.07
- Tief
- 0.74
- Hoch
- 0.78
- Volumen
- 199
- Tagesänderung
- 2.67%
- Monatsänderung
- -4.94%
- 6-Monatsänderung
- -51.27%
- Jahresänderung
- -60.31%
