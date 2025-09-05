КотировкиРазделы
LCID
LCID: Lucid Group Inc

19.72 USD 0.12 (0.60%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LCID за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.62, а максимальная — 20.40.

Следите за динамикой Lucid Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости LCID

Дневной диапазон
19.62 20.40
Годовой диапазон
1.93 20.40
Предыдущее закрытие
19.84
Open
19.81
Bid
19.72
Ask
20.02
Low
19.62
High
20.40
Объем
12.084 K
Дневное изменение
-0.60%
Месячное изменение
4.34%
6-месячное изменение
708.20%
Годовое изменение
460.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.