Валюты / LCID
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LCID: Lucid Group Inc
19.72 USD 0.12 (0.60%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LCID за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.62, а максимальная — 20.40.
Следите за динамикой Lucid Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LCID
- Is Lucid Stock a Buy Now?
- Is Lucid Stock a Buy Now?
- Lucid Motors Gets Past Its Reverse Stock Split Selloff: Can LCID Still Go Higher?
- Here's Why Lucid Group (LCID) Fell More Than Broader Market
- Lucid Group: Drive The Gravity, Avoid The Stock (NASDAQ:LCID)
- Lucid Group, Inc. (LCID) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- Lucid Group at Morgan Stanley Conference: Strategic Expansion and Innovation
- Ford Rises 23% in 6 Months: Should You Buy, Sell or Hold the Stock?
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Robotaxi Battle Heats Up With Amazon's Las Vegas Zoox Launch, Lyft's Atlanta Expansion
- Lucid Surged Today -- Is the EV Stock a Buy Right Now?
- Why Lucid Group Stock Slumped Almost 20% in August
- Wall Street's Hottest Stock-Split Stock Can Skyrocket 280%, According to One Optimistic Analyst
- Rivian’s Biggest Challenge Might Still Be Around The Corner (NASDAQ:RIVN)
- What's Going On With Lucid Group Stock? - Lucid Group (NASDAQ:LCID)
- Tesla’s Weakness Isn’t Lucid’s Strength: Initiating With A Strong Sell (NASDAQ:LCID)
- Trump's EV Moves: Tax Credits Ending, Fines Gone - Winners and Losers
- Stifel raises Lucid Group stock price target to $21 following reverse split
- Cantor Fitzgerald maintains Neutral rating on Lucid Group stock after split
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Uber, Momenta to begin self-driving testing in Munich next year
- Consumer Tech News (September 1 – September 5): Apple AI Push, Palantir Expands Partnerships, Tesla Robotaxi Surge, NVIDIA's $1.5B Chip Deal - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Lucid Group Just Executed a 1-for-10 Reverse Stock Split. Is This the Catalyst the EV Maker Has Been Waiting for?
- Why Lucid Stock Soared Today
Дневной диапазон
19.62 20.40
Годовой диапазон
1.93 20.40
- Предыдущее закрытие
- 19.84
- Open
- 19.81
- Bid
- 19.72
- Ask
- 20.02
- Low
- 19.62
- High
- 20.40
- Объем
- 12.084 K
- Дневное изменение
- -0.60%
- Месячное изменение
- 4.34%
- 6-месячное изменение
- 708.20%
- Годовое изменение
- 460.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.