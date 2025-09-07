货币 / LCID
LCID: Lucid Group Inc
19.72 USD 0.12 (0.60%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LCID汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点19.62和高点20.40进行交易。
关注Lucid Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LCID新闻
Is Lucid Stock a Buy Now?
日范围
19.62 20.40
年范围
1.93 20.40
- 前一天收盘价
- 19.84
- 开盘价
- 19.81
- 卖价
- 19.72
- 买价
- 20.02
- 最低价
- 19.62
- 最高价
- 20.40
- 交易量
- 12.084 K
- 日变化
- -0.60%
- 月变化
- 4.34%
- 6个月变化
- 708.20%
- 年变化
- 460.23%
