통화 / LCID
LCID: Lucid Group Inc
21.10 USD 0.60 (2.93%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LCID 환율이 오늘 2.93%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.21이고 고가는 21.20이었습니다.
Lucid Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
20.21 21.20
년간 변동
1.93 21.40
- 이전 종가
- 20.50
- 시가
- 20.50
- Bid
- 21.10
- Ask
- 21.40
- 저가
- 20.21
- 고가
- 21.20
- 볼륨
- 11.878 K
- 일일 변동
- 2.93%
- 월 변동
- 11.64%
- 6개월 변동
- 764.75%
- 년간 변동율
- 499.43%
