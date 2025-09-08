Währungen / LCID
LCID: Lucid Group Inc
20.50 USD 0.14 (0.69%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LCID hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.38 bis zu einem Hoch von 20.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lucid Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LCID News
Tagesspanne
20.38 20.93
Jahresspanne
1.93 21.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.36
- Eröffnung
- 20.55
- Bid
- 20.50
- Ask
- 20.80
- Tief
- 20.38
- Hoch
- 20.93
- Volumen
- 9.466 K
- Tagesänderung
- 0.69%
- Monatsänderung
- 8.47%
- 6-Monatsänderung
- 740.16%
- Jahresänderung
- 482.39%
