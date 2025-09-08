KurseKategorien
Währungen / LCID
LCID: Lucid Group Inc

20.50 USD 0.14 (0.69%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LCID hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.38 bis zu einem Hoch von 20.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lucid Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
20.38 20.93
Jahresspanne
1.93 21.40
Vorheriger Schlusskurs
20.36
Eröffnung
20.55
Bid
20.50
Ask
20.80
Tief
20.38
Hoch
20.93
Volumen
9.466 K
Tagesänderung
0.69%
Monatsänderung
8.47%
6-Monatsänderung
740.16%
Jahresänderung
482.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K