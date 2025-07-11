Валюты / LAND
LAND: Gladstone Land Corporation
8.94 USD 0.07 (0.79%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LAND за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.81, а максимальная — 8.98.
Следите за динамикой Gladstone Land Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LAND
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- 3 REITs To Buy The Dip In
- Gladstone Land Preferreds: Additional Catalysts In The Declining Rates Environment (LANDO)
- The Calm Before The Cut
- Important Warning To REIT Investors
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.39%
- L&Q housing trust receives compliant regulatory rating
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Gladstone Land Corporation: Severely Mispriced Farmland REIT (NASDAQ:LAND)
- Microsoft Goes Long In Farmland; Could This Investing Sector Exceed The $3.8 Trillion Commercial Office Market?
- Gladstone Land earnings missed by $0.17, revenue fell short of estimates
- Gladstone Land (LAND) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Gladstone Land (LAND) Earnings Drop 42%
- DiamondRock Hospitality (DRH) Tops Q2 FFO Estimates
- Gladstone Commercial (GOOD) Meets Q2 FFO Estimates
- Four Corners Property Trust (FCPT) Matches Q2 FFO Estimates
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow In Week Ended July 25
- City Office REIT (CIO) Surges 24.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- Powell Pressured As Inflation Cools
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 11): Gladstone Land Corporation (NASDAQ:LAND)
- Mystery investor grabs hundreds of empty acres near east San Jose
- These companies are most likely to surprise in real estate H1 earnings season
- JP Morgan sees London office market recovery with rising rents
Дневной диапазон
8.81 8.98
Годовой диапазон
8.66 13.89
- Предыдущее закрытие
- 8.87
- Open
- 8.90
- Bid
- 8.94
- Ask
- 9.24
- Low
- 8.81
- High
- 8.98
- Объем
- 634
- Дневное изменение
- 0.79%
- Месячное изменение
- -2.30%
- 6-месячное изменение
- -15.10%
- Годовое изменение
- -35.50%
