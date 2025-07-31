Валюты / JHG
JHG: Janus Henderson Group plc
44.40 USD 0.58 (1.29%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JHG за сегодня изменился на -1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.63, а максимальная — 44.86.
Следите за динамикой Janus Henderson Group plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
43.63 44.86
Годовой диапазон
28.26 46.68
- Предыдущее закрытие
- 44.98
- Open
- 44.81
- Bid
- 44.40
- Ask
- 44.70
- Low
- 43.63
- High
- 44.86
- Объем
- 1.234 K
- Дневное изменение
- -1.29%
- Месячное изменение
- 2.02%
- 6-месячное изменение
- 23.75%
- Годовое изменение
- 17.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.