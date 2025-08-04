KurseKategorien
Währungen / JHG
Zurück zum Aktien

JHG: Janus Henderson Group plc

45.17 USD 0.64 (1.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JHG hat sich für heute um 1.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.93 bis zu einem Hoch von 45.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Janus Henderson Group plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JHG News

Tagesspanne
44.93 45.55
Jahresspanne
28.26 46.68
Vorheriger Schlusskurs
44.53
Eröffnung
44.96
Bid
45.17
Ask
45.47
Tief
44.93
Hoch
45.55
Volumen
988
Tagesänderung
1.44%
Monatsänderung
3.79%
6-Monatsänderung
25.89%
Jahresänderung
19.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K