Währungen / JHG
JHG: Janus Henderson Group plc
45.17 USD 0.64 (1.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JHG hat sich für heute um 1.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.93 bis zu einem Hoch von 45.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Janus Henderson Group plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JHG News
Tagesspanne
44.93 45.55
Jahresspanne
28.26 46.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.53
- Eröffnung
- 44.96
- Bid
- 45.17
- Ask
- 45.47
- Tief
- 44.93
- Hoch
- 45.55
- Volumen
- 988
- Tagesänderung
- 1.44%
- Monatsänderung
- 3.79%
- 6-Monatsänderung
- 25.89%
- Jahresänderung
- 19.12%
