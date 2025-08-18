Валюты / IT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IT: Gartner Inc
250.85 USD 3.92 (1.59%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IT за сегодня изменился на 1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 245.77, а максимальная — 251.87.
Следите за динамикой Gartner Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IT
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- TDV: Technology Dashboard For September
- Акции Gartner: увеличение программы обратного выкупа при сохранении нейтральной позиции UBS
- Gartner stock sees increased buyback authorization as UBS maintains neutral stance
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- This Was the Top-Performing Stock in the S&P 500 in August 2025
- RBC starts Gartner at with neutral view amid AI risks and slower growth
- RBC Capital initiates Gartner stock coverage with Sector Perform rating
- Morning Bid: Political turmoil comes thick and fast
- Skillsoft Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- These Were the 5 Worst-Performing Stocks in the S&P 500 in August 2025
- Morning Bid: Markets bet big on Goldilocks payrolls number
- These Were the 3 Worst-Performing Stocks in the S&P 500 in August 2025
- Wolfe Research initiates Gartner stock coverage with Peerperform rating
- Morning Bid: Bond markets rattle as Xi's tanks roll
- These Were the S&P 500 Index's Worst Performing Stocks in August 2025
- Morning Bid: Markets ask again of Trump: 'Can he do that?'
- Morning Bid: The 'Why' matters for rallies, and rate cuts
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Earnings call transcript: Gartner Q2 2025 beats EPS forecast, stock drops
- PTF: Technology Dashboard For August
- Morning Bid: Suits and smiles define new Ukraine talks
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Morning Bid: Zelenskiy heads back to Washington (with friends)
Дневной диапазон
245.77 251.87
Годовой диапазон
229.74 584.01
- Предыдущее закрытие
- 246.93
- Open
- 246.23
- Bid
- 250.85
- Ask
- 251.15
- Low
- 245.77
- High
- 251.87
- Объем
- 3.315 K
- Дневное изменение
- 1.59%
- Месячное изменение
- 1.27%
- 6-месячное изменение
- -39.72%
- Годовое изменение
- -50.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.