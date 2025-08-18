Währungen / IT
IT: Gartner Inc
252.92 USD 0.84 (0.33%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IT hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 251.45 bis zu einem Hoch von 257.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gartner Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IT News
Tagesspanne
251.45 257.48
Jahresspanne
229.74 584.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 253.76
- Eröffnung
- 256.09
- Bid
- 252.92
- Ask
- 253.22
- Tief
- 251.45
- Hoch
- 257.48
- Volumen
- 2.914 K
- Tagesänderung
- -0.33%
- Monatsänderung
- 2.10%
- 6-Monatsänderung
- -39.22%
- Jahresänderung
- -49.84%
