KurseKategorien
Währungen / IT
Zurück zum Aktien

IT: Gartner Inc

252.92 USD 0.84 (0.33%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IT hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 251.45 bis zu einem Hoch von 257.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die Gartner Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IT News

Tagesspanne
251.45 257.48
Jahresspanne
229.74 584.01
Vorheriger Schlusskurs
253.76
Eröffnung
256.09
Bid
252.92
Ask
253.22
Tief
251.45
Hoch
257.48
Volumen
2.914 K
Tagesänderung
-0.33%
Monatsänderung
2.10%
6-Monatsänderung
-39.22%
Jahresänderung
-49.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K