IT: Gartner Inc
256.37 USD 3.45 (1.36%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IT 환율이 오늘 1.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 252.50이고 고가는 257.32이었습니다.
Gartner Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IT News
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- TDV: Technology Dashboard For September
- 가트너, 자사주 매입 확대…UBS는 중립 의견 유지
- Gartner stock sees increased buyback authorization as UBS maintains neutral stance
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- This Was the Top-Performing Stock in the S&P 500 in August 2025
- RBC starts Gartner at with neutral view amid AI risks and slower growth
- RBC Capital initiates Gartner stock coverage with Sector Perform rating
- Morning Bid: Political turmoil comes thick and fast
- Skillsoft Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- These Were the 5 Worst-Performing Stocks in the S&P 500 in August 2025
- Morning Bid: Markets bet big on Goldilocks payrolls number
- These Were the 3 Worst-Performing Stocks in the S&P 500 in August 2025
- Wolfe Research initiates Gartner stock coverage with Peerperform rating
- Morning Bid: Bond markets rattle as Xi's tanks roll
- These Were the S&P 500 Index's Worst Performing Stocks in August 2025
- Morning Bid: Markets ask again of Trump: 'Can he do that?'
- Morning Bid: The 'Why' matters for rallies, and rate cuts
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Earnings call transcript: Gartner Q2 2025 beats EPS forecast, stock drops
- PTF: Technology Dashboard For August
- Morning Bid: Suits and smiles define new Ukraine talks
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Morning Bid: Zelenskiy heads back to Washington (with friends)
일일 변동 비율
252.50 257.32
년간 변동
229.74 584.01
- 이전 종가
- 252.92
- 시가
- 252.85
- Bid
- 256.37
- Ask
- 256.67
- 저가
- 252.50
- 고가
- 257.32
- 볼륨
- 3.882 K
- 일일 변동
- 1.36%
- 월 변동
- 3.50%
- 6개월 변동
- -38.39%
- 년간 변동율
- -49.16%
