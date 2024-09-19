Валюты / IPW
IPW: iPower Inc
0.61 USD 0.02 (3.39%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IPW за сегодня изменился на 3.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.57, а максимальная — 0.62.
Следите за динамикой iPower Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IPW
- iPower reports early delivery of packaging production line
- iPower ends variable interest entity agreement in China to streamline operations
- iPower unveils digital asset strategy with treasury, consumer products
- iPower plans digital asset treasury strategy and crypto products
- iPower receives extension from Nasdaq to regain minimum bid price compliance
- iPower stock soars after announcing strategic shift to Bitcoin and blockchain
- # iPower shifts focus to bitcoin treasury and blockchain services
- iPower Inc. Announces Strategic Shift Toward Crypto Treasury and Blockchain Infrastructure Services
- iPower advances US manufacturing with new equipment line
- iPower launches US-based packaging JV United Package
- iPower Reports Fiscal Third Quarter 2025 Results
- iPower earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- iPower Enhances SuperSuite Supply Chain Capabilities with Made in USA Module
- iPower Inc. (IPW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- iPower: Aperçu des bénéfices | Benzinga France
Дневной диапазон
0.57 0.62
Годовой диапазон
0.41 2.36
- Предыдущее закрытие
- 0.59
- Open
- 0.57
- Bid
- 0.61
- Ask
- 0.91
- Low
- 0.57
- High
- 0.62
- Объем
- 148
- Дневное изменение
- 3.39%
- Месячное изменение
- 27.08%
- 6-месячное изменение
- 22.00%
- Годовое изменение
- -66.30%
