IPW: iPower Inc

0.52 USD 0.03 (5.45%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IPW hat sich für heute um -5.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.51 bis zu einem Hoch von 0.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die iPower Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.51 0.57
Jahresspanne
0.41 2.36
Vorheriger Schlusskurs
0.55
Eröffnung
0.54
Bid
0.52
Ask
0.82
Tief
0.51
Hoch
0.57
Volumen
151
Tagesänderung
-5.45%
Monatsänderung
8.33%
6-Monatsänderung
4.00%
Jahresänderung
-71.27%
