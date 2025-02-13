Währungen / IPW
IPW: iPower Inc
0.52 USD 0.03 (5.45%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IPW hat sich für heute um -5.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.51 bis zu einem Hoch von 0.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die iPower Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IPW News
- iPower reports early delivery of packaging production line
- iPower ends variable interest entity agreement in China to streamline operations
- iPower unveils digital asset strategy with treasury, consumer products
- iPower plans digital asset treasury strategy and crypto products
- iPower receives extension from Nasdaq to regain minimum bid price compliance
- iPower stock soars after announcing strategic shift to Bitcoin and blockchain
- # iPower shifts focus to bitcoin treasury and blockchain services
- iPower Inc. Announces Strategic Shift Toward Crypto Treasury and Blockchain Infrastructure Services
- iPower advances US manufacturing with new equipment line
- iPower launches US-based packaging JV United Package
- iPower Reports Fiscal Third Quarter 2025 Results
- iPower earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- iPower Enhances SuperSuite Supply Chain Capabilities with Made in USA Module
- iPower Inc. (IPW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
0.51 0.57
Jahresspanne
0.41 2.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.55
- Eröffnung
- 0.54
- Bid
- 0.52
- Ask
- 0.82
- Tief
- 0.51
- Hoch
- 0.57
- Volumen
- 151
- Tagesänderung
- -5.45%
- Monatsänderung
- 8.33%
- 6-Monatsänderung
- 4.00%
- Jahresänderung
- -71.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K