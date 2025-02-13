Dövizler / IPW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IPW: iPower Inc
0.52 USD 0.03 (5.45%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IPW fiyatı bugün -5.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.51 ve Yüksek fiyatı olarak 0.57 aralığında işlem gördü.
iPower Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPW haberleri
- iPower reports early delivery of packaging production line
- iPower ends variable interest entity agreement in China to streamline operations
- iPower unveils digital asset strategy with treasury, consumer products
- iPower plans digital asset treasury strategy and crypto products
- iPower receives extension from Nasdaq to regain minimum bid price compliance
- iPower stock soars after announcing strategic shift to Bitcoin and blockchain
- # iPower shifts focus to bitcoin treasury and blockchain services
- iPower Inc. Announces Strategic Shift Toward Crypto Treasury and Blockchain Infrastructure Services
- iPower advances US manufacturing with new equipment line
- iPower launches US-based packaging JV United Package
- iPower Reports Fiscal Third Quarter 2025 Results
- iPower earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- iPower Enhances SuperSuite Supply Chain Capabilities with Made in USA Module
- iPower Inc. (IPW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
0.51 0.57
Yıllık aralık
0.41 2.36
- Önceki kapanış
- 0.55
- Açılış
- 0.54
- Satış
- 0.52
- Alış
- 0.82
- Düşük
- 0.51
- Yüksek
- 0.57
- Hacim
- 182
- Günlük değişim
- -5.45%
- Aylık değişim
- 8.33%
- 6 aylık değişim
- 4.00%
- Yıllık değişim
- -71.27%
21 Eylül, Pazar