INGR: Ingredion Incorporated

125.73 USD 2.02 (1.63%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INGR за сегодня изменился на 1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 123.35, а максимальная — 126.04.

Следите за динамикой Ingredion Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
123.35 126.04
Годовой диапазон
120.51 155.44
Предыдущее закрытие
123.71
Open
123.91
Bid
125.73
Ask
126.03
Low
123.35
High
126.04
Объем
1.491 K
Дневное изменение
1.63%
Месячное изменение
-2.83%
6-месячное изменение
-6.61%
Годовое изменение
-8.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.