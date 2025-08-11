Валюты / INGR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
INGR: Ingredion Incorporated
125.73 USD 2.02 (1.63%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INGR за сегодня изменился на 1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 123.35, а максимальная — 126.04.
Следите за динамикой Ingredion Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости INGR
- XME: Materials Dashboard For September (NYSEARCA:XME)
- Kimberly-Clark Leverages Innovation and Premiumization to Aid Growth
- Will Church & Dwight's Innovation & Global Expansion Fuel Growth?
- INGR vs. DANOY: Which Stock Is the Better Value Option?
- Are Investors Undervaluing Associated British Foods (ASBFY) Right Now?
- Campbell's Q4 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Drop 3% Y/Y
- 5 Low-Beta Defensive Stocks to Bank on as Consumer Confidence Shrinks
- Will Tyson Foods' Protein Leadership and Innovation Fuel Growth?
- Can Sysco's Strategic Efforts & Acquisitions Power Growth?
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Ingredion enters new $1 billion revolving credit facility, replaces prior agreement
- INGR or KRYAY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy Ingredion (INGR) Stock?
- Coty Reports Q4 Loss, LFL Revenues Decline Y/Y, Stock Down 18%
- Medifast Bolsters Growth Through Health & Wellness Solutions
- Ingredion (INGR) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Can Kraft Heinz's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
- Can Lamb Weston's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
- European Wax Center Q2 Earnings Beat Estimates, Same-Store Sales Rise 0.3%
- Pilgrim's Pride Leans Into E-Commerce: Can It Win the Digital Shelf?
- Is Mondelez's Pricing Power Enough to Offset Cocoa Cost Surge?
- INGR or DANOY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Ingredion (INGR) Loses 7.0% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
Дневной диапазон
123.35 126.04
Годовой диапазон
120.51 155.44
- Предыдущее закрытие
- 123.71
- Open
- 123.91
- Bid
- 125.73
- Ask
- 126.03
- Low
- 123.35
- High
- 126.04
- Объем
- 1.491 K
- Дневное изменение
- 1.63%
- Месячное изменение
- -2.83%
- 6-месячное изменение
- -6.61%
- Годовое изменение
- -8.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.