Währungen / INGR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
INGR: Ingredion Incorporated
124.03 USD 0.26 (0.21%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INGR hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 123.75 bis zu einem Hoch von 124.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ingredion Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INGR News
- UBS bestätigt "Neutral"-Rating für Ingredion und belässt Kursziel bei 144 US-Dollar/n
- UBS reiterates Neutral rating on Ingredion stock, maintains $144 price target
- Ingredion Incorporated (INGR) 2025 Investor Day Call (Transcript)
- Ingredion Incorporated (INGR) 2025 Investor Day Call (Transcript)
- GIS Q1 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Down 3% Y/Y
- XME: Materials Dashboard For September (NYSEARCA:XME)
- Kimberly-Clark Leverages Innovation and Premiumization to Aid Growth
- Will Church & Dwight's Innovation & Global Expansion Fuel Growth?
- INGR vs. DANOY: Which Stock Is the Better Value Option?
- Are Investors Undervaluing Associated British Foods (ASBFY) Right Now?
- Campbell's Q4 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Drop 3% Y/Y
- 5 Low-Beta Defensive Stocks to Bank on as Consumer Confidence Shrinks
- Will Tyson Foods' Protein Leadership and Innovation Fuel Growth?
- Can Sysco's Strategic Efforts & Acquisitions Power Growth?
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Ingredion enters new $1 billion revolving credit facility, replaces prior agreement
- INGR or KRYAY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy Ingredion (INGR) Stock?
- Coty Reports Q4 Loss, LFL Revenues Decline Y/Y, Stock Down 18%
- Medifast Bolsters Growth Through Health & Wellness Solutions
- Ingredion (INGR) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Can Kraft Heinz's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
- Can Lamb Weston's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
Tagesspanne
123.75 124.73
Jahresspanne
120.51 155.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 123.77
- Eröffnung
- 124.73
- Bid
- 124.03
- Ask
- 124.33
- Tief
- 123.75
- Hoch
- 124.73
- Volumen
- 1.049 K
- Tagesänderung
- 0.21%
- Monatsänderung
- -4.14%
- 6-Monatsänderung
- -7.87%
- Jahresänderung
- -9.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K