KurseKategorien
Währungen / INGR
Zurück zum Aktien

INGR: Ingredion Incorporated

124.03 USD 0.26 (0.21%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INGR hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 123.75 bis zu einem Hoch von 124.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ingredion Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INGR News

Tagesspanne
123.75 124.73
Jahresspanne
120.51 155.44
Vorheriger Schlusskurs
123.77
Eröffnung
124.73
Bid
124.03
Ask
124.33
Tief
123.75
Hoch
124.73
Volumen
1.049 K
Tagesänderung
0.21%
Monatsänderung
-4.14%
6-Monatsänderung
-7.87%
Jahresänderung
-9.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K