INGR: Ingredion Incorporated

122.62 USD 1.41 (1.14%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de INGR a changé de -1.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 122.35 et à un maximum de 124.42.

Suivez la dynamique Ingredion Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
122.35 124.42
Range Annuel
120.51 155.44
Clôture Précédente
124.03
Ouverture
123.78
Bid
122.62
Ask
122.92
Plus Bas
122.35
Plus Haut
124.42
Volume
1.361 K
Changement quotidien
-1.14%
Changement Mensuel
-5.23%
Changement à 6 Mois
-8.92%
Changement Annuel
-10.34%
20 septembre, samedi