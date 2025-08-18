통화 / INGR
INGR: Ingredion Incorporated
122.62 USD 1.41 (1.14%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INGR 환율이 오늘 -1.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 122.35이고 고가는 124.42이었습니다.
Ingredion Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
INGR News
일일 변동 비율
122.35 124.42
년간 변동
120.51 155.44
- 이전 종가
- 124.03
- 시가
- 123.78
- Bid
- 122.62
- Ask
- 122.92
- 저가
- 122.35
- 고가
- 124.42
- 볼륨
- 1.361 K
- 일일 변동
- -1.14%
- 월 변동
- -5.23%
- 6개월 변동
- -8.92%
- 년간 변동율
- -10.34%
