Валюты / INFU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
INFU: InfuSystems Holdings Inc
10.05 USD 0.11 (1.08%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INFU за сегодня изменился на -1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.03, а максимальная — 10.32.
Следите за динамикой InfuSystems Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости INFU
- Here's Why Ensign Group Shares Are Attracting Investors Now
- Here's What Could Help InfuSystems Holdings (INFU) Maintain Its Recent Price Strength
- Here's Why Pediatrix Medical Shares Are Attracting Investors Now
- Encompass Health Opens New Rehabilitation Hospital in The Villages
- InfuSystems Holdings, Inc. (INFU) Is Up 12.64% in One Week: What You Should Know
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Tap Wall Street Rally
- InfuSystems Holdings (INFU) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- HUM Expands Musculoskeletal Care Access With New Value-Based Tie-Ups
- InfuSystems Holdings, Inc. (INFU)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- 'Cooked' To Perfection, Small Caps Sizzle: Top Stocks Under $10
- Acadia & ECU Health Expand Behavioral Care Access in North Carolina
- InfuSystem: A New Sheriff In Town (NYSE:INFU)
- How Much Upside is Left in InfuSystems Holdings (INFU)? Wall Street Analysts Think 41.07%
- Grab These 4 Stocks With Solid Net Profit Margins to Boost Returns
- Zacks Industry Outlook Highlights Envista, BioLife Solutions, InfuSystems and MariMed
- 4 Medical Product Stocks to Watch From a Challenging Industry
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why InfuSystems Holdings, Inc. (INFU) is a Great Choice
- Recent Price Trend in InfuSystems Holdings (INFU) is Your Friend, Here's Why
- Why InfuSystems Holdings (INFU) Might be Well Poised for a Surge
- Can InfuSystems Holdings (INFU) Climb 79.52% to Reach the Level Wall Street Analysts Expect?
- Are Investors Undervaluing InfuSystems Holdings (INFU) Right Now?
- New Strong Buy Stocks for August 8th
- InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- InfuSystems Holdings, Inc. (INFU) Tops Q2 Earnings Estimates
Дневной диапазон
10.03 10.32
Годовой диапазон
4.61 11.04
- Предыдущее закрытие
- 10.16
- Open
- 10.24
- Bid
- 10.05
- Ask
- 10.35
- Low
- 10.03
- High
- 10.32
- Объем
- 484
- Дневное изменение
- -1.08%
- Месячное изменение
- -6.25%
- 6-месячное изменение
- 85.77%
- Годовое изменение
- 51.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.