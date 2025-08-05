КотировкиРазделы
Валюты / INFU
Назад в Рынок акций США

INFU: InfuSystems Holdings Inc

10.05 USD 0.11 (1.08%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INFU за сегодня изменился на -1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.03, а максимальная — 10.32.

Следите за динамикой InfuSystems Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости INFU

Дневной диапазон
10.03 10.32
Годовой диапазон
4.61 11.04
Предыдущее закрытие
10.16
Open
10.24
Bid
10.05
Ask
10.35
Low
10.03
High
10.32
Объем
484
Дневное изменение
-1.08%
Месячное изменение
-6.25%
6-месячное изменение
85.77%
Годовое изменение
51.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.