Валюты / IBG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IBG: Innovation Beverage Group Limited
0.36 USD 0.03 (7.69%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IBG за сегодня изменился на -7.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.36, а максимальная — 0.40.
Следите за динамикой Innovation Beverage Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.36 0.40
Годовой диапазон
0.30 2.30
- Предыдущее закрытие
- 0.39
- Open
- 0.40
- Bid
- 0.36
- Ask
- 0.66
- Low
- 0.36
- High
- 0.40
- Объем
- 284
- Дневное изменение
- -7.69%
- Месячное изменение
- -37.93%
- 6-месячное изменение
- -28.00%
- Годовое изменение
- -81.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.