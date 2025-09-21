QuotazioniSezioni
Valute / IBG
Tornare a Azioni

IBG: Innovation Beverage Group Limited

0.35 USD 0.02 (6.06%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IBG ha avuto una variazione del 6.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.33 e ad un massimo di 0.35.

Segui le dinamiche di Innovation Beverage Group Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.33 0.35
Intervallo Annuale
0.30 2.30
Chiusura Precedente
0.33
Apertura
0.34
Bid
0.35
Ask
0.65
Minimo
0.33
Massimo
0.35
Volume
94
Variazione giornaliera
6.06%
Variazione Mensile
-39.66%
Variazione Semestrale
-30.00%
Variazione Annuale
-82.41%
21 settembre, domenica