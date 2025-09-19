KurseKategorien
Währungen / IBG
Zurück zum Aktien

IBG: Innovation Beverage Group Limited

0.34 USD 0.01 (3.03%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IBG hat sich für heute um 3.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.33 bis zu einem Hoch von 0.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die Innovation Beverage Group Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.33 0.35
Jahresspanne
0.30 2.30
Vorheriger Schlusskurs
0.33
Eröffnung
0.34
Bid
0.34
Ask
0.64
Tief
0.33
Hoch
0.35
Volumen
92
Tagesänderung
3.03%
Monatsänderung
-41.38%
6-Monatsänderung
-32.00%
Jahresänderung
-82.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K