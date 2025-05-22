Валюты / IAC
IAC: IAC Inc
36.66 USD 0.59 (1.64%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IAC за сегодня изменился на 1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.00, а максимальная — 36.68.
Следите за динамикой IAC Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IAC
Дневной диапазон
36.00 36.68
Годовой диапазон
32.04 55.16
- Предыдущее закрытие
- 36.07
- Open
- 36.18
- Bid
- 36.66
- Ask
- 36.96
- Low
- 36.00
- High
- 36.68
- Объем
- 2.490 K
- Дневное изменение
- 1.64%
- Месячное изменение
- 1.78%
- 6-месячное изменение
- -3.42%
- Годовое изменение
- -31.59%
