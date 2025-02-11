Валюты / HQL
HQL: abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest
13.92 USD 0.07 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HQL за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.88, а максимальная — 14.06.
Следите за динамикой abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.88 14.06
Годовой диапазон
10.55 15.37
- Предыдущее закрытие
- 13.99
- Open
- 13.99
- Bid
- 13.92
- Ask
- 14.22
- Low
- 13.88
- High
- 14.06
- Объем
- 125
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- 0.07%
- 6-месячное изменение
- 9.95%
- Годовое изменение
- -7.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.